Paduli, altro furto in abitazione: rubati contanti (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un furto a Paduli dove, nella serata di ieri, i malviventi hanno fatto irruzione in un appartamento di via Ariella. Dopo aver sfondato una zanzariera posta sulla finestra al primo piano del lato posteriore dell’abitazione, hanno messo a soqquadro le varie stanze e rubato circa 1500 euro custoditi in un armadio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi. Raid in un’abitazione a Paduli: è caccia ad un’Audi scura L'articolo Paduli, altro furto in abitazione: rubati contanti proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Paduli, altro furto in abitazione: rubati contanti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora undove, nella serata di ieri, i malviventi hanno fatto irruzione in un appartamento di via Ariella. Dopo aver sfondato una zanzariera posta sulla finestra al primo piano del lato posteriore dell’, hanno messo a soqquadro le varie stanze e rubato circa 1500 euro custoditi in un armadio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi. Raid in un’: è caccia ad un’Audi scura L'articoloinproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Continua l’incubo-ladri nel Sannio : un furto riuscito e uno tentato a Paduli - Sarebbero in quattro, così come hanno testimoniato i proprietari della seconda abitazione che li hanno scovati quando stavano per intrufolarsi, costringendoli alla fuga. Dopo la segnalazione, i carabinieri hanno fatto partire i controlli sul territorio, ma nel frattempo cresce la paura nella contrada che ormai da oltre sette anni è costretta a fare i conti con questi continui e ripetuti ... (Anteprima24.it)

Doppio furto tra Pietrelcina e Paduli : ladri in fuga su un’Audi - intercettati dai carabinieri - . Tempo di lettura: < 1 minutoDue furti e uno tentato, denunciati nella serata di ieri in provincia.  Il proprietario tornato in casa si è accorto dell’ammanco e ha denunciato il furto ai Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini. I malviventi a Pietrelcina dopo aver forzato un infisso dal balcone mettevano a soqquadro le varie stanze della casa rubando vari monili ... (Anteprima24.it)