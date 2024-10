Offese botte e minacce di morte alla moglie | arrestato un uomo di 40 anni

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) ROSIGNANO – Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, in carcere un 40enne di origini straniere. L’attività dei carabinieri della stazione di Rosignano Marittimo ha avuto origine da una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 Nue da parte di personale del 118, a seguito della quale la centrale operativa ha inviato un equipaggio della stazione nella frazione Solvay all’abitazione di una donna che aveva avuto un’accesa lite col marito, nel corso della quale sarebbe stata colpita al volto con un pugno. L’azione violenta sarebbe proseguita anche al pronto soccorso dove la donna avrebbe ricevuto dal marito decine e decine di messaggi contenentidi. All’arrivo dei militari presso l’abitazione della coppia, l’è apparso in un forte stato di agitazione dovuta al verosimile abuso di alcolici.