Non solo Kvara, due top club sul big del Napoli: interviene anche Guardiola (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel mirino dei top club europei, per ciò che riguarda il Napoli, non c’è soltanto Kvaratskhelia: un altro big piace. anche Guardiola ci pensa. L’inizio della stagione del Napoli guidato da Antonio Conte ha risvegliato l’interesse da parte di alcuni grandi club europei nei confronti dei suoi giocatori più in vista. Nelle ultime settimane è al centro della discussione la situazione del georgiano Kvaratskhelia, il quale negozia attraverso il suo entourage il rinnovo contrattuale col Napoli, senza riuscire ancora a trovare l’accordo totale. In questa crepa potrebbe inserirsi più di una società per provare a strapparlo al club di Aurelio De Laurentiis, ribadendo il tentativo avanzato in estate dal PSG, seppure senza successo. Tvplay.it - Non solo Kvara, due top club sul big del Napoli: interviene anche Guardiola Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel mirino dei topeuropei, per ciò che riguarda il, non c’è soltantotskhelia: un altro big piace.ci pensa. L’inizio della stagione delguidato da Antonio Conte ha risvegliato l’interesse da parte di alcuni grandieuropei nei confronti dei suoi giocatori più in vista. Nelle ultime settimane è al centro della discussione la situazione del georgianotskhelia, il quale negozia attraverso il suo entourage il rinnovo contrattuale col, senza riuscire ancora a trovare l’accordo totale. In questa crepa potrebbe inserirsi più di una società per provare a strapparlo aldi Aurelio De Laurentiis, ribadendo il tentativo avanzato in estate dal PSG, seppure senza successo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kvaratskhelia potrebbe svincolarsi dal Napoli tramite l’articolo 17 della Fifa? Lui e il club rischiano sanzioni - Ludovic Deléchat, ex deputy head legal (vice capo legale) della Fifa, ha parlato a Tuttomercatoweb di un possibile ricorso all’articolo 17 di Khvicha Kvaratskhelia in merito alla vittoria legale legata a Lassana Diarra alla Corte Europea di Giustizia. Inoltre, il nuovo club potrebbe essere soggetto a sanzioni se risulta coinvolto in modo improprio nel trasferimento del giocatore». (Ilnapolista.it)

“Decisa la cifra da offrire” - un club di Serie A prepara l’assalto : l’azzurro può lasciare il Napoli! - Non a caso, Urbano Cairo sarebbe disposto a spendere ben dieci milioni di euro per ingaggiare l’argentino, in modo tale da avere un nuovo bomber in rosa. . Proprio sull’argentino sarebbero arrivate novità importanti. Tra questi, è presente anche Giovanni Simeone ormai sempre più ai margini del progetto. (Spazionapoli.it)

Parte il “Subsonica Club Tour 2025” nelle principali città europee. A Napoli il 22 marzo - Da febbraio 2025 la band torna in concerto e riparte dall’Europa per riabbracciare anche il pubblico estero: “Subsonica Club Tour 2025” – sempre prodotto da Live Nation – partirà il 9 febbraio dall’O2 Forum Kentish Town di Londra (UK) per poi proseguire il 10 febbraio al Melkweg di Amsterdam (Paesi Bassi), il 12 febbraio al VK di Bruxelles (Belgio), il 16 febbraio alla Sala But di Madrid ... (Ildenaro.it)