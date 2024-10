Medio Oriente, Netanyahu all’Onu: “Unifil deve evacuare roccaforti Hezbollah” (Di domenica 13 ottobre 2024) Per Netanyahu Hezbollah "usa l'Unifil come scudo umano proprio come Hamas a Gaza usa l'Unrwa" L'articolo Medio Oriente, Netanyahu all’Onu: “Unifil deve evacuare roccaforti Hezbollah” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Medio Oriente, Netanyahu all’Onu: “Unifil deve evacuare roccaforti Hezbollah” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Per"usa l'come scudo umano proprio come Hamas a Gaza usa l'Unrwa" L'articolo: “” proviene da Il Difforme.

Medioriente : Netanyahu - leader Ue critichino Hezbollah non Israele - (LaPresse) – “Sfortunatamente, alcuni leader europei stanno esercitando pressioni nel posto sbagliato. Invece di criticare Israele, dovrebbero rivolgere le loro critiche a Hezbollah, che usa l’Unifil come scudo umano, proprio come Hamas a Gaza usa l’Unrwa come scudo umano”. Lo dice il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione registrata. (Lapresse.it)

Medioriente : Netanyahu - Onu rimuova Unifil da roccaforti Hezbollah - Torino, 13 ott. (LaPresse) – “È giunto il momento di rimuovere l’Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah”. (Lapresse.it)

Medio Oriente - Rula Jebreal : “Questa guerra è una crisi anche dell’Occidente - si continua ad armare Netanyahu mentre lui insulta l’Onu” - Sono le parole della giornalista e scrittrice Rula Jebreal, che a un anno dall’attacco terroristico di Hamas in territorio israeliano ha commentato per ilFattoQuotidiano. “Dal 7 ottobre sono stati uccisi 42mila civili palestinesi. La metà sono bambini, Gaza è un cimitero di bambini”. Vuole espandere i propri confini, attaccando in Libano, ma ora è isolata”. (Ilfattoquotidiano.it)