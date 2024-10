Justcalcio.com - Marcatori di triplette che sono finiti dalla parte dei perdenti

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Lespeciali. Un calciatore che segna tre gol in una partita riesce a tenere il pallone e di solito torna a casa felice. Ma non sempre. Anche se avere un giocatore che ha segnato tre gol in una partita è solitamente sinonimo di vincere la partita, a volte è sufficiente solo per un pareggio e talvolta nemmeno quello. Nel corso degli anni, cistati alcuni esempi famosi di calciatori che hanno segnato, ma alla finestati battuti.Coppa del Mondo alla Champions League e un giocatore che ha subito la stessa sorte due volte in Premier League, ecco uno sguardo ad alcune delle stelle che hanno segnato tre gol in una partita, per poi finiredei16. Álvaro Morata Alvaro Morata festeggia il suo terzo gol con l’Atletico Madrid contro il Girona nella Liga nel gennaio 2024.