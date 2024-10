Donnapop.it - Luca e Paolo, tira aria di crisi per la coppia di comici? «Le nostre vite sono separate»

(Di domenica 13 ottobre 2024) Spesso si pensa, erroneamente, che due personaggi, solo perché lavorano insieme, siano per forza migliori amici:, ad esempio,amatissima sul piccolo e grande schermo,inseparabili nella professione, ma non nella vita. L’avreste mai detto? Ha suscitato grande scalpore, ad esempio, anche il rapporto ballerino tra Paola e Chiara, le due sorelle più famose e amate della musica italiana. Inseparabili per anni, affiatatissime sul palcoscenico, addirittura c’era chi le considerava una cosa sola, come se non avessero caratteri e personalità distinti. Poi, però, è arrivata lae la separazione. Le due artiste, comunque, hanno recuperato il loro rapporto, ma questa è la prova che, pur lavorando insieme, non sempre si è amici per la pelle.