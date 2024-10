LIVE Sinner-Djokovic 7-6, 2-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: grande intensità nel secondo set (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Ace al centro ad annullare la prima palla break della partita. 15-40 Serve&volley di Djokovic, lob di Sinner, smash del serbo, passante di rovescio dell’italiano e il serbo mette in rete la volée di rovescio. 15-30 Superlativo Djokjovic. Comanda lo scambio da fondo e lo chiude con un devastante diritto lungolinea. Uno come lui non può tremare. 0-30 Serve&volley di Djokovic. Il serbo non chiude sulla prima volée e viene infilato dal passante di rovescio lungolinea. 0-15 Risposta pazzesca di Sinner, diritto sulla riga, Djokovic può solo toccare e mettere la palla fuori. Adesso la partita è diventata una vera e propria lotta di nervi. 2-1 Servizio e diritto lungolinea di Sinner che pizzica la riga. Lungo il recupero di diritto di Djokovic. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 7-6, 2-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: grande intensità nel secondo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Ace al centro ad annullare la prima palla break della partita. 15-40 Serve&volley di, lob di, smash del serbo, passante di rovescio dell’italiano e il serbo mette in rete la volée di rovescio. 15-30 Superlativo Djokjovic. Comanda lo scambio da fondo e lo chiude con un devastante diritto lungolinea. Uno come lui non può tremare. 0-30 Serve&volley di. Il serbo non chiude sulla prima volée e viene infilato dal passante di rovescio lungolinea. 0-15 Risposta pazzesca di, diritto sulla riga,può solo toccare e mettere la palla fuori. Adesso la partita è diventata una vera e propria lotta di nervi. 2-1 Servizio e diritto lungolinea diche pizzica la riga. Lungo il recupero di diritto di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Sinner-Djokovic 7-6(4) 1-1 - finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Tra i due tennisti è l’ottavo precedente, con il serbo che si trova in vantaggio per 4-3. 24 – Ottava finale in stagione per il numero uno al mondo, che vanta uno score di 6-1 finora: l’unica sconfitta la scorsa settimana contro Alcaraz a Pechino 10. I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 10. (Sportface.it)

LIVE Sinner-Djokovic 7-6 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’italiano si aggiudica il tie-break per 7-4 - 10. 40-15 Ace esterno. Errore gravissimo. 4 al mondo. 21 Insomma, Sinner affronta quello che, ad oggi, è il miglior giocatore di tutti i tempi. 10. 3-0 Irreale risposta di Djokovic, ma Sinner non si scompone e scaglia un devastante diritto lungolinea. Da tempo, tuttavia, non ha più timori reverenziali. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 7-6(4) - finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 27 – Nole invece in questo 2024 non ha vinto titoli Atp, ma ha portato a casa l’oro olimpico a Parigi 10. Entrambi hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di semifinale. COME SEGUIRE SINNER-DJOKOVIC IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-DJOKOVIC 7-6(4) SET! Prima pesante di Sinner, è larga la risposta di ... (Sportface.it)