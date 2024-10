L’attore Usa amico di Putin: "Pronto a morire per lui". I veterani russi: si arruoli (Di domenica 13 ottobre 2024) Steven Seagal, il popolare e controverso attore statunitense, torna a fare parlare di sé e questa volta potrebbe costargli parecchio. Il protagonista di film d’azione fra gli anni ’80 e ’90, cittadino russo dal 2016, non aveva mai nascosto le sue simpatie per il presidente russo, Vladimir Putin, ma ieri è addirittura arrivato a giurargli fedeltà eterna e a dichiarare che è Pronto a morire per lui. Seagal, che ha realizzato un documentario nelle zone occupate dai russi, fra cui Mariupol, intitolato ‘In nome della giustizia’, ha scritto una lettera a Putin particolarmente accorata. "Ora vedremo quali sono i nostri compatrioti e i nostri amici e quali sono i nostri nemici. Io sarò sempre dalla parte del mio presidente e combatterò al suo fianco. Sono Pronto a morire se necessario". Quotidiano.net - L’attore Usa amico di Putin: "Pronto a morire per lui". I veterani russi: si arruoli Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Steven Seagal, il popolare e controverso attore statunitense, torna a fare parlare di sé e questa volta potrebbe costargli parecchio. Il protagonista di film d’azione fra gli anni ’80 e ’90, cittadino russo dal 2016, non aveva mai nascosto le sue simpatie per il presidente russo, Vladimir, ma ieri è addirittura arrivato a giurargli fedeltà eterna e a dichiarare che èper lui. Seagal, che ha realizzato un documentario nelle zone occupate dai, fra cui Mariupol, intitolato ‘In nome della giustizia’, ha scritto una lettera aparticolarmente accorata. "Ora vedremo quali sono i nostri compatrioti e i nostri amici e quali sono i nostri nemici. Io sarò sempre dalla parte del mio presidente e combatterò al suo fianco. Sonose necessario".

