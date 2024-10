La storia del flag football: da sport sconosciuto a Los Angeles 2028 (Di domenica 13 ottobre 2024) di Marco Pozzi Olimpiadi e Paralimpiadi sono finite da poco, gli operai hanno smontato le strutture in città e stanno risistemando il villaggio Olimpico verso la sua seconda vita. Conclusa la reportistica dell’evento passato, gli organizzatori sono già proiettati all’edizione futura, a Los Angeles nel 2028. Ci saranno cinque nuovi sport rispetto a Parigi: baseball/softball, cricket, lacrosse, squash e flag football. Di quest’ultimo pochi avranno sentito parlare, e perciò ne parlo. Si tratta di una specie di football senza contatto, con una palla che deve andare in meta, giocato da cinque contro cinque, in due tempi da venti minuti; ogni giocatore ha due strisce attaccate al fianco – la “flag” appunto – che se strappate da un avversario fanno perdere il possesso. Qui un breve cartone animato per spiegare le regole; e qui per capire qualche azione di gioco. Ilfattoquotidiano.it - La storia del flag football: da sport sconosciuto a Los Angeles 2028 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) di Marco Pozzi Olimpiadi e Paralimpiadi sono finite da poco, gli operai hanno smontato le strutture in città e stanno risistemando il villaggio Olimpico verso la sua seconda vita. Conclusa la reportistica dell’evento passato, gli organizzatori sono già proiettati all’edizione futura, a Losnel. Ci saranno cinque nuovirispetto a Parigi: baseball/softball, cricket, lacrosse, squash e. Di quest’ultimo pochi avranno sentito parlare, e perciò ne parlo. Si tratta di una specie disenza contatto, con una palla che deve andare in meta, giocato da cinque contro cinque, in due tempi da venti minuti; ogni giocatore ha due strisce attaccate al fianco – la “” appunto – che se strappate da un avversario fanno perdere il possesso. Qui un breve cartone animato per spiegare le regole; e qui per capire qualche azione di gioco.

