La Siria dopo Gaza | un’altra capriola di Erdogan che Netanyahu spinge verso Russia e Iran

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha duramente attaccato Israele e il primo ministro Benjamin Netanyahu dopo l'inizio delle operazioni di Tel Aviv nel territorio israeliano e l'incursione dell'Israel Defense Force nel territorio Siriano di ieri. Azioni che hanno sancito l'ennesima giravolta del Sultano e della politica estera di Ankara, ora alle prese con un

