Ilgiorno.it - "La rete sociale va cambiata. Non basta premiare la produttività"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Nei prossimi vent’anni in provincia di Brescia raddoppierà il numero dei grandi anziani. Siamo pronti ad affrontare le sfide poste da queste trasformazioni?". Una domanda che può essere estesa a tutto il territorio lombardo quella posta da Giovanna Mantelli, segretario generale della Federazione provinciale dei Pensionati Cisl, che ha commissionato la ricerca sull’andamento demografico dei 205 comuni bresciani, elaborata da Elio Montanari e intitolata “Senza“. Il quadro che emerge è quello di una popolazione sempre più anziana, a cui non fa da contraltare la crescita dei giovani. "Gran parte del sistemae pensionistico italiano – ricorda Mantelli – si regge su una distribuzione delle classi di età che premia la fase produttiva della vita e rende marginali quelle che riguardano i giovani non ancora entrati nel mondo del lavoro e gli anziani.