Jannik Sinner Vince il Masters 1000 di Shanghai ma Resta il Caso Doping (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner, numero 1 del tennis mondiale, si gode la vittoria al Masters 1000 di Shanghai, ma non può ignorare il Caso Doping che lo coinvolge. L'azzurro rischia una squalifica di 1-2 anni dopo la positività al clostebol, uno steroide anabolizzante rinvenuto nei suoi campioni a marzo. Nonostante un tribunale indipendente lo avesse assolto, la WADA (Agenzia Mondiale AntiDoping) ha presentato ricorso al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport). Le Parole di Sinner: "Non è Piacevole, Ma Cerco di Restare Concentrato" Sinner, pur vivendo un momento di successo in campo, ammette che la situazione fuori dal campo è pesante. "Non è piacevole trovarsi in questa situazione. Vorrei giocare con la testa più libera e divertirmi di più, ma bisogna accettare tutto questo," ha dichiarato.

Masters 1000 Shanghai 2024 - Sinner : “Avevo perso il sorriso per i problemi fuori campo - ma cerco comunque di godermela” - “Cerco di rimanere molto calmo e non crearmi problemi se sbaglio qualche colpo o mi gira male, restando lì con la migliore energia. E continuo a cercare di migliorare ogni giorno, non importa se ho avuto una settimana buona o una cattiva. Vorrei non essere in questa situazione, giocare più liberamente sul campo e divertirmi un po’ di più. (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : Sinner non si ferma più - Djokovic battuto e settimo titolo stagionale - Ennesima prova di maturità per il numero uno al mondo, che ha concesso pochissimo al serbo, in grande spolvero in questa settimana sul cemento della metropoli cinese, sfruttando cinicamente alla perfezione le poche chance che gli sono capitate. Dopo i successi di Miami e Cincinnati, arriva il terzo titolo 1000 in stagione per Sinner, cosa che non capitava dal 2018, quando Nadal vinse Monte-Carlo, ... (Sportface.it)

Tennis : Sinner batte Djokovic e si aggiudica il titolo dello Shanghai Masters - Anche Sinner ha espresso i suoi auguri a Djokovic, dicendo: “Ora stai facendo un lavoro incredibile. Troppo potente, troppo veloce, ben fatto,” ha commentato Djokovic. Shanghai, 13 ott – (Xinhua) – Il numero 1 mondiale Jannik Sinner ha ottenuto oggi una vittoria per 7-6 (4), 6-3 su Xinhuak Djokovic, aggiudicandosi il titolo dell’ATP Shanghai Masters, negando al serbo la possibilita’ di ... (Romadailynews.it)