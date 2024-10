Incidente nella galleria Montepergola: chiuso un tratto del Raccordo Avellino (Di domenica 13 ottobre 2024) A causa di un Incidente all'interno della galleria Montepergola, che ha coinvolto tre veicoli, un tratto del Raccordo Autostradale Avellino (R.A.2) è stato chiuso temporaneamente al chilometro 21, all'altezza di Solofra, in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato sulla rete stradale Avellinotoday.it - Incidente nella galleria Montepergola: chiuso un tratto del Raccordo Avellino Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A causa di unall'interno della, che ha coinvolto tre veicoli, undelAutostradale(R.A.2) è statotemporaneamente al chilometro 21, all'altezza di Solofra, in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato sulla rete stradale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente in galleria - chiuso tratto del raccordo Avellino : traffico rallentato - it. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente all’interno della galleria Montepergola, lungo il raccordo autostradale di Avellino: tre le auto coinvolte. (Anteprima24.it)

Brebemi - maxi incidente in galleria. Strada chiusa e auto distrutte : è un’esercitazione - È stato attivato il Comitato Operativo per la Viabilità e un Posto di Comando Avanzato (PCA) nelle vicinanze del luogo del sinistro. . Leggi anche: Bologna, scontro frontale moto-auto: morto il 25enne Paolo Cancian Operazione coordinata dalla prefettura di Bergamo Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, ambulanze del 112 e automediche, mentre l’intera operazione è ... (Thesocialpost.it)

Incidente in galleria tra più mezzi - feriti e principio di incendio ma è un'esercitazione - Uno schianto tra due auto e un autocarro, uno dei mezzi che stava per prendere fuoco e feriti. E' lo scenario - per fortuna fittizio - che è stato allestito nella mattinata di domenica 13 ottobre lungo l’autostrada A35 Brebemi dove è stata effettuata un’esercitazione di soccorso. La... (Monzatoday.it)