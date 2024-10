Lanazione.it - Halloween, tutto pronto a Borgo. Si avvicina la notte dell’orrore

(Di domenica 13 ottobre 2024) Sia grandi passi l’appuntamento con il trentesimo anniversario dia Mozzano, la manifestazione che da tre decenni trasforma il capoluogo borghigiano in un palcoscenico a cielo aperto per lapiù spaventosa dell’anno. L’edizione 2024 si preannuncia particolarmente ricca e speciale, segnando un importante traguardo per la più grande festa dia ingresso gratuito d’Italia. L’evento è promosso e organizzato dall’amministrazione comunale e curato dall’associazione BEA -Espressione Artistica. Per celebrare questo importante anniversario quest’anno è in programma uno spettacolo pirotecnico particolarmente ricco e scenografico, che lascerà tutti a bocca aperta. Come da tradizione, i fuochi d’artificio accompagneranno l’anima di Lucida Mansi nel suo incontro con Lucifero.