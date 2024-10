Fondi Pnrr, per il campo largo la commissione d'inchiesta non serve. Dubbi di De Sabato sulla 'Cassandro Srl' (Di domenica 13 ottobre 2024) L'11 ottobre il Consiglio comunale di Foggia ha respinto con 20 voti contrari e 6 favorevoli la richiesta di istituzione di una commissione consiliare d’inchiesta sui Fondi Pnrr: Secondo l'amministrazione comunale si è trattato di una scelta di buon senso, perché strumentale e potenzialmente Foggiatoday.it - Fondi Pnrr, per il campo largo la commissione d'inchiesta non serve. Dubbi di De Sabato sulla 'Cassandro Srl' Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'11 ottobre il Consiglio comunale di Foggia ha respinto con 20 voti contrari e 6 favorevoli la richiesta di istituzione di unaconsiliare d’sui: Secondo l'amministrazione comunale si è trattato di una scelta di buon senso, perché strumentale e potenzialmente

