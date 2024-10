Lanazione.it - Firenze, dal 14 ottobre lavori di asfaltatura: ecco dove

(Di domenica 13 ottobre 2024), 132024 – Diversi idiin programma da domani, 14, a. Si inizia in via delle Magnolie con chiusura del tratto via Palazzo dei Diavoli-via Torcicoda fino al 24. Percorso alternativo per via Libero Andreotti: via Torcicoda-piazza dei Tigli-via Mortuli-piazza Batoni-via Palazzo dei Diavoli-via Abbati-via Boccioni-via Andreotti. Itinerario alternativo per via Torcicoda: via Andreotti-via Palazzo dei Diavoli (tratto numeri civici 117-161)-via Spadini-via Torcicoda. Cominceranno sempre il 14, ma saranno eseguiti in orario notturno (21-6), idiin via Piantanida. L’intervento è articolato in fasi: nella prima sarà interrotta la circolazione tra via Pratese e via Fratelli Cecchi; nella seconda il cantiere interesserà il tratto da via Fratelli Cecchi a via del Palagio degli Spini con divieto di transito.