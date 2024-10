Finalmente i primari. Struttura Oculistica: nominato il direttore (Di domenica 13 ottobre 2024) È stato nominato il nuovo direttore della Struttura complessa Oculistica, si tratta del dottor Manlio Antonuccio vincitore del concorso bandito dall’Asst Valtellina e Alto Lario la primavera scorsa. Il nuovo primario assumerà l’incarico a partire dal 1° gennaio 2025, una volta concluso il rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di Trieste. Pian piano si va componendo il mosaico relativo alle posizioni vacanti nelle varie strutture complesse della Struttura sanitaria. "Sono felice di questa nomina che mi consente di assumere un incarico di prestigio in un’azienda sanitaria con un territorio vasto e articolato e con molte peculiarità - dichiara il dottor Antonuccio -. L’obiettivo che mi pongo è di erogare servizi di qualità, garantendo gli standard più alti all’utenza in termini di prestazioni e di cura, anche portando nuovi professionisti". Ilgiorno.it - Finalmente i primari. Struttura Oculistica: nominato il direttore Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È statoil nuovodellacomplessa, si tratta del dottor Manlio Antonuccio vincitore del concorso bandito dall’Asst Valtellina e Alto Lario la primavera scorsa. Il nuovoo assumerà l’incarico a partire dal 1° gennaio 2025, una volta concluso il rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di Trieste. Pian piano si va componendo il mosaico relativo alle posizioni vacanti nelle varie strutture complesse dellasanitaria. "Sono felice di questa nomina che mi consente di assumere un incarico di prestigio in un’azienda sanitaria con un territorio vasto e articolato e con molte peculiarità - dichiara il dottor Antonuccio -. L’obiettivo che mi pongo è di erogare servizi di qualità, garantendo gli standard più alti all’utenza in termini di prestazioni e di cura, anche portando nuovi professionisti".

