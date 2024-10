Festa del Cinema di Roma: Il Cinema incontra le imprese ed il mondo imprenditoriale (Di domenica 13 ottobre 2024) Sviluppare nuove occasioni di confronto tra i professionisti dell’industria audiovisiva italiani ed europei è l’obiettivo che anche questa volta si pone la tavola rotonda Cinema&imprese. Il tema è dunque sulle novità che riguardano le modifiche alla disciplina che regola il tax credit, così come previsto dalla legge Cinema “Franceschini”. L’evento si svolgera come di consueto presso lo Spazio Regione Lazio-Roma Film Commission, Auditorium Arte, Festa del Cinema di Roma, il giorno 22 ottobre alle ore 12.30. Laprimapagina.it - Festa del Cinema di Roma: Il Cinema incontra le imprese ed il mondo imprenditoriale Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sviluppare nuove occasioni di confronto tra i professionisti dell’industria audiovisiva italiani ed europei è l’obiettivo che anche questa volta si pone la tavola rotonda. Il tema è dunque sulle novità che riguardano le modifiche alla disciplina che regola il tax credit, così come previsto dalla legge“Franceschini”. L’evento si svolgera come di consueto presso lo Spazio Regione Lazio-Film Commission, Auditorium Arte,deldi, il giorno 22 ottobre alle ore 12.30.

Per la Festa del Cinema di Roma - l'aperitivo a tema si fa sulle terrazze dei cinque stelle della capitale - Il cocktail Ieri, oggi, domani come uno dei film di successo di Sophia Loren. Come sottofondo dell'aperitivo si alternano brani delle colonne sonore e, per completare l’atmosfera, sono state parcheggiate nella piazzetta Valadier, una Fiat 500 e alcune Vespe dove scattare qualche foto ricordo. Ladri di Biciclette, uno dei drink dedicati alla Festa del Cinema di Roma, all'Hotel de la Ville ... (Gqitalia.it)

Acea alla Festa del Cinema con un contest sull’acqua - L’iniziativa di ACEA quest’anno è articolata su due filoni. Inoltre il 21 ottobre ore 21. Sono “tantissimi i corti pervenuti, oltre 80 – ha sottolineato Alessandro Sena, a capo dell’Unità Progetti Speciali HR del gruppo Acea – con il Centro Sperimentale abbiamo fatto una selezione e siamo arrivati agli ultimi cinque finalisti. (Unlimitednews.it)

Festa del Cinema - Acea presenta una rassegna sull’acqua - xi2/mgg/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . ROMA (ITALPRESS) – Un rapporto viscerale lega l’acqua all’immaginario del cinema e Roma, Regina Aquarum e capitale della tradizione acquedottistica, è il luogo ideale per celebrare questo legame. Per questo ACEA, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e la Fondazione Cinema per Roma, ha presentato alla Casa ... (Unlimitednews.it)