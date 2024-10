Ilrestodelcarlino.it - Elly Schlein oggi a Bologna: “Che emozione tornare dove ho cominciato da giovane”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – La casa del popolo Bruno Tosarelli di Corticella accoglie la segretaria del Pd, anzi la riaccoglie, visto che “sono luoghi come questo, una casa che ha dato voglia di fare politica insieme nella consapevolezza che le cose si possono fare solo insieme - assicura -. Questa è la Casa dei Popoli. Sono qui, al di là del ruolo, per raccontare cosa è stato per me unaarrivata ache non avrebbe immaginato di vivere quello che sta avvenendo. È un grande onore essere quia festeggiare questi 60 anni di lotta e inclusione sociale”. Elezioni regionali: il duello tra i candidati organizzato dal Carlino