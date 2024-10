Distacco massi dal San Martino, vigili del fuoco in azione con elicottero e droni (Di domenica 13 ottobre 2024) Preoccupante Distacco massi dal Monte San Martino. Il cedimento si è verificato poco prima delle ore 16 di oggi, domenica 13 ottobre, dalla parete rocciosa della montagna che domina la città di Lecco. Il comando dei vigili del fuoco ha subito inviato sul posto la squadra Saf (Speleo alpino Leccotoday.it - Distacco massi dal San Martino, vigili del fuoco in azione con elicottero e droni Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Preoccupantedal Monte San. Il cedimento si è verificato poco prima delle ore 16 di oggi, domenica 13 ottobre, dalla parete rocciosa della montagna che domina la città di Lecco. Il comando deidelha subito inviato sul posto la squadra Saf (Speleo alpino

