Disponibile in digitale "AUTUMN LEAVES", una registrazione mai ascoltata del Secondo Quintetto di MILES DAVIS (Di domenica 13 ottobre 2024) É Disponibile in digitale"AUTUMN LEAVES", una versione mai ascoltata del Secondo Quintetto di MILES DAVIS. Il brano anticipa "MILES IN FRANCE – MILES DAVIS QUINTET 1963/64: THE BOOTLEG SERIES, VOL. 8" (Columbia/Legacy Recordings), la raccolta di 6 CD e 8 LP con più di 4 ore di musica inedita e nuove note di copertina scritte dal giornalista Marcus J. Moore, in uscita l'8 novembre. Attivo il pre-order: https://MILESDAVIS.lnk.to/France "AUTUMN LEAVES" presenta il Quintetto di DAVIS nella sua formazione definitiva. Una versione incantevole e inedita di dodici minuti, registrata alla Salle Pleyel durante il Paris Jazz Festival esattamente 60 anni fa, il 1° ottobre 1964. "MILES in France" includerà tutta la musica che DAVIS ha eseguito al Festival Mondial du Jazz di Antibes nel 1963 (dal 26 al 28 luglio di quell'anno) e al Paris Jazz Festival del 1964 (1° ottobre).

