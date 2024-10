“Cristoforo Colombo non era italiano, ma spagnolo”: il documentario della Tv di Stato iberica fa discutere (Di domenica 13 ottobre 2024) Cristoforo Colombo, l'uomo che nel 1492 approdò nel Nuovo Mondo, continua a far parlare di sé. Un documentario trasmesso dalla televisione spagnola Rtve, intitolato "Colombo DNA: la sua vera origine", riapre il dibattito sulle sue origini, proponendo una nuova, controversa teoria: Colombo sarebbe Stato spagnolo ed ebreo. L'articolo “Cristoforo Colombo non era italiano, ma spagnolo”: il documentario della Tv di Stato iberica fa discutere . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024), l'uomo che nel 1492 approdò nel Nuovo Mondo, continua a far parlare di sé. Untrasmesso dalla televisione spagnola Rtve, intitolato "DNA: la sua vera origine", riapre il dibattito sulle sue origini, proponendo una nuova, controversa teoria:sarebbeed ebreo. L'articolo “non era, ma”: ilTv difa

