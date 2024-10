‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove, da Guardiola a Ghali: ecco gli ospiti di Fazio (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuovo appuntamento con 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, questa sera, domenica 13 ottobre, dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, con tanti ospiti in studio. In esclusiva tv, la leggenda del calcio Pep Guardiola, uno degli allenatori di calcio più vincenti L'articolo ‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove, da Guardiola a Ghali: ecco gli ospiti di Fazio proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuovo appuntamento con 'Cheche fa' di Fabio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, questa sera, domenica 13 ottobre, dalle 19.30 in diretta sule in streaming su discovery+, con tantiin studio. In esclusiva tv, la leggenda del calcio Pep, uno degli allenatori di calcio più vincenti L'articoloche fa’sul, daglidiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove - da Guardiola a Ghali : ecco gli ospiti di Fazio - . E ancora: il consueto racconto dell’attualità di ‘Che tempo che fa’ vede in questa puntata i contributi dell’inviata Rai Stefania Battistini, per la quale lo scorso 8 ottobre il Tribunale di Kursk ha ordinato l’arresto con l’accusa di aver oltrepassato illegalmente il confine russo insieme al collega Simone Traini, e attualmente sotto scorta per minacce ricevute da propagandisti filorussi; ... (Dailyshowmagazine.com)

Che Tempo Che Fa - ospiti del 13 ottobre sul Nove : Pep Guardiola - Paolo Sorrentino e Roberto Baggio - Secondo appuntamento della nuova stagione del talk show condotto da Fabio Fazio: ecco tutto quello che vedremo questa sera e gli ospiti de Il Tavolo. Domenica 13 ottobre 2024, torna su Nove e in streaming su discovery+ Che Tempo Che Fa, il celebre talk show condotto da Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. (Movieplayer.it)