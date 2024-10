C’è un solo tennista tra i primi 10 al mondo che Sinner non riesce a battere: è come la kryptonite (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel 2024 Carlos Alcaraz s'è rivelato la bestia nera per il numero uno al mondo: lo ha battuto per 3 volte di fila anche se non è riuscito a insidiarne la posizione. "Jannik esprime colpi spettacolari come Alcaraz ma gioca un tennis quasi perfetto ed è più costante", parola di Ljubicic. Fanpage.it - C’è un solo tennista tra i primi 10 al mondo che Sinner non riesce a battere: è come la kryptonite Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel 2024 Carlos Alcaraz s'è rivelato la bestia nera per il numero uno al: lo ha battuto per 3 volte di fila anche se non è riuscito a insidiarne la posizione. "Jannik esprime colpi spettacolariAlcaraz ma gioca un tennis quasi perfetto ed è più costante", parola di Ljubicic.

“Da 2 anni sulle Svalbard - vi racconto come si vive nella città più a Nord del mondo” : la storia di Giulia - Intervistata da Fanpage. . it, la ragazza ha spiegato: "Sono partita per diversi motivi e mi sono innamorata di questo posto". Giulia ha 27 anni, è originaria di Trieste e nel 2022 si è trasferita sulle isole Svalbard, arcipelago del Mar Glaciale Artico, e da quasi due anni vive a Longyearbyen. Tra orsi polari, distese di ghiaccio e panorami che sembrano "di un altro pianeta", ecco come si vive ... (Fanpage.it)

Expo Wedding ospita le selezioni ufficiali di Miss Mondo : come partecipare - Sarà la fiera dell'Expo Wedding ad ospitare la selezione ufficiale per la Regione Calabria del concorso più antico e prestigioso al mondo: parliamo di “Miss Mondo” che farà tappa giovedi' 17 ottobre 2024 con inizio dell’evento alle ore 18 all'interno della fiera sposi. Una location innovativa... (Reggiotoday.it)