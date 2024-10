Baggio fa commuovere Guardiola: “Spero di non piangere proprio ora” (Di domenica 13 ottobre 2024) Pep Guardiola si commuove a Che tempo che Fa quando parla di Roberto Baggio: tutte le parole dell’allenatore del Manchester City Pep Guardiola si commuove nel parlare di Roberto Baggio. Il tecnico del Manchester City è stato ospite di Che Tempo Che fa ed ha potuto parlare con il divin codino collegato da casa. Guardiola (screen) – Calciomercato.itLo spagnolo quando inizia a parlare di Baggio afferma: “Spero di non piangere. L’ho conosciuto a fine carriera, aveva un ginocchio che sembrava una lavatrice. Non riusciva a muoversi ed era il più forte. Posso solo immaginare nel suo prime” Fenomeno in campo, ma anche fuori: “È una persona solare. Roby ha conquistato l’ammirazione di tutti, non è soltanto il giocatore. Non penso che ci sia un posto dove non è amato”. Calciomercato.it - Baggio fa commuovere Guardiola: “Spero di non piangere proprio ora” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Pepsi commuove a Che tempo che Fa quando parla di Roberto: tutte le parole dell’allenatore del Manchester City Pepsi commuove nel parlare di Roberto. Il tecnico del Manchester City è stato ospite di Che Tempo Che fa ed ha potuto parlare con il divin codino collegato da casa.(screen) – Calciomercato.itLo spagnolo quando inizia a parlare diafferma: “di non. L’ho conosciuto a fine carriera, aveva un ginocchio che sembrava una lavatrice. Non riusciva a muoversi ed era il più forte. Posso solo immaginare nel suo prime” Fenomeno in campo, ma anche fuori: “È una persona solare. Roby ha conquistato l’ammirazione di tutti, non è soltanto il giocatore. Non penso che ci sia un posto dove non è amato”.

