Arriva il Latini degli ex: c’è da sfatare un tabù (Di domenica 13 ottobre 2024) Manca solo un ‘quattro’ per completare il quintetto di ex in maglia Benacquista Latina per quella che potrebbe essere definita una inedita quanto intrigante partita del cuore tra General Contractor e Vecchie Glorie di oggi pomeriggio al PalaTriccoli (palla a due alle 18). La General Contractor è quella, un po acciaccata e, sia detto senza vittimismi, poco assistita dalla buona sorte (due trasferte perse di un punto) di questo sofferto inizio di campionato, le vecchie glorie (vecchie, si fa per dire) rispondono ai nomi di Daniele Merletto, play 31 anni due campionati con l’Academy e qualche rimpianto, Tommaso Rossi guardia/ala tra i protagonisti dell’ultima (irripetibile?) stagione con tanto di striscia record di vittorie, Lorenzo Baldasso (guardia/ala) croce e delizia della curva di allora, in maglia orange nella stagione 18/19 quella del doloroso commiato dell’Aurora dalla serie A. Ilrestodelcarlino.it - Arriva il Latini degli ex: c’è da sfatare un tabù Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Manca solo un ‘quattro’ per completare il quintetto di ex in maglia Benacquista Latina per quella che potrebbe essere definita una inedita quanto intrigante partita del cuore tra General Contractor e Vecchie Glorie di oggi pomeriggio al PalaTriccoli (palla a due alle 18). La General Contractor è quella, un po acciaccata e, sia detto senza vittimismi, poco assistita dalla buona sorte (due trasferte perse di un punto) di questo sofferto inizio di campionato, le vecchie glorie (vecchie, si fa per dire) rispondono ai nomi di Daniele Merletto, play 31 anni due campionati con l’Academy e qualche rimpianto, Tommaso Rossi guardia/ala tra i protagonisti dell’ultima (irripetibile?) stagione con tanto di striscia record di vittorie, Lorenzo Baldasso (guardia/ala) croce e delizia della curva di allora, in maglia orange nella stagione 18/19 quella del doloroso commiato dell’Aurora dalla serie A.

