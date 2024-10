Anci, Conte 'benedice' Manfredi: "Vi spiego perché è il miglior candidato" (Di domenica 13 ottobre 2024) Dal leader M5s Giuseppe Conte arriva il sì alla candidatura del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a presidente Anci. I due si sono incontrati ieri prima di arrivare allo stadio Maradona per la cerimonia di assegnazione delle medaglie d'oro Libertas."Con il sindaco Manfredi ci vediamo spesso Napolitoday.it - Anci, Conte 'benedice' Manfredi: "Vi spiego perché è il miglior candidato" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dal leader M5s Giuseppearriva il sì alla candidatura del sindaco di Napoli Gaetanoa presidente. I due si sono incontrati ieri prima di arrivare allo stadio Maradona per la cerimonia di assegnazione delle medaglie d'oro Libertas."Con il sindacoci vediamo spesso

Conte lancia Manfredi all’Anci - ma per Santa Lucia rivendica il candidato del Campo Largo - Per i territori, avverte la necessità di trovare “coesione” e “identità di obiettivi politici”. Anzitutto lancia il sindaco Manfredi per la presidenza Anci. E preferisce ricordare “la fase 2 del processo costituente” nel M5S. Il dem Lo Russo, sindaco di Torino, è indicato come aspirante forte. “Siamo nel vivo – racconta -, in questo momento sono riuniti 300 iscritti sorteggiati, oltre a 30 ... (Anteprima24.it)

Anci - Conte : Manfredi il miglior candidato alla presidenza - Io credo che il sindaco Manfredi sia il candidato più autorevole e più adeguato per presiedere l’Anci, avendo lavorato con lui so che ha una grande sensibilità, ha un atteggiamento assolutamente di dialogo con tutti, molto inclusivo e credo, avendolo avuto anche come ministro, che possa far molto bene come presidente dell’Anci”. (Ildenaro.it)

