Venezia-Virtus Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2024/2025 basket (Di sabato 12 ottobre 2024) Il programma, l’orario e come vedere in diretta Venezia-Virtus Bologna, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Super sfida tra due squadre che puntano a giocare un ruolo da protagoniste per la lotta al titolo, ma che vivono due momenti completamente diversi, in campionato. I lagunari, infatti, non sono partiti bene e hanno raccolto due sconfitte in altrettante partite, contro Treviso e Trento. Le Vu Nere, invece, sono a quota quattro punti, ma sono reduci dalla sconfitta in Eurolega contro l’ASVEL. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 12 ottobre sul parquet del Palasport Taliercio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Venezia-Virtus Bologna, valida per la Serie A1 2024/2025 di basket. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 3^ giornata dellaA1di. Super sfida tra due squadre che puntano a giocare un ruolo da protagoniste per la lotta al titolo, ma che vivono due momenti completamente diversi, in campionato. I lagunari, infatti, non sono partiti bene e hanno raccolto due sconfitte in altrettante partite, contro Treviso e Trento. Le Vu Nere, invece, sono a quota quattro punti, ma sono reduci dalla sconfitta in Eurolega contro l’ASVEL. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 12 ottobre sul parquet del Palasport Taliercio. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venezia Virtus - dove vedere la partita in tv - In attacco è necessario fare ancora un passo in avanti a livello di squadra. ” Unico indisponibile in Virtus Cacok, mentre Venezia deve fare. Bologna, 11 ottobre 2024 - Venezia-Virtus fa 101. Radio @ Tv - Diretta tv su Dazn, radio su Nettuno Bologna Uno, differita Tv su Trc. Serve una passo avanti per continuare nel cammino che in campionato ha portato all’attuale 2-0 bianconero dopo le vittorie ... (Sport.quotidiano.net)

Basket - derby lombardo tra Olimpia Milano e Brescia in Serie A. La Virtus Bologna sfida l’Umana Reyer Venezia - . Prosegue la marcia della Serie A di basket, con la terza giornata della regular season 2024-2025 in programma nel fine settimana che si sta per avvicinare. Alle 16:30 la Dolomiti Energia Trentino reduce dal ko in EuroCup sfida l’Openjobmetis Varese alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo due sconfitte in fila nonostante i 63 punti totali messi a referto da Nico Mannion. (Oasport.it)

Basket - al via la Serie A 2024. Sarà ancora Olimpia Milano-Virtus Bologna? Reyer Venezia e Brescia provano a mettersi in mezzo - Cosa ci attende, quindi, nell’annata alle porte della massima serie tricolore della palla a spicchi? Stando alle premesse già viste in Supercoppa, si potrebbe prospettare l’ennesimo capitolo della sfida infinita tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna per l’assegnazione dello scudetto visto che le due squadre si sono spartiti i titoli di campioni d’Italia ininterrottamente dal 2019 (quando vince ... (Oasport.it)