**Ucraina: Schlein, 'sostegno a Kiev ma cautela su uso armi in territorio russo'** (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Sulla risoluzione europea sull'Ucraina il Pd ha votato nel voto finale in maniera compatta con le due astensioni di Strada e Tarquinio. Documento in cui si ribadisce il pieno sostegno all'Ucraiana. Certamente c'è invece una maggiore cautela, come ce l'ha anche il governo italiano, sull'utilizzo di armi in territorio russo. Come avrei votato su questo punto? I 10 deputati Pd che hanno votato contro hanno seguito la linea della segreteria nazionale". Così Elly Schlein alla festa del Foglio. Liberoquotidiano.it - **Ucraina: Schlein, 'sostegno a Kiev ma cautela su uso armi in territorio russo'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Sulla risoluzione europea sull'Ucraina il Pd ha votato nel voto finale in maniera compatta con le due astensioni di Strada e Tarquinio. Documento in cui si ribadisce il pienoall'Ucraiana. Certamente c'è invece una maggiore, come ce l'ha anche il governo italiano, sull'utilizzo diin. Come avrei votato su questo punto? I 10 deputati Pd che hanno votato contro hanno seguito la linea della segreteria nazionale". Così Ellyalla festa del Foglio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Berlino - Scholz riceve Zelensky : “Nuovo pacchetto di 1 - 4 miliardi a sostegno dell’Ucraina” - Tutto ciò dimostra due cose: in primo luogo, l’Ucraina può contare su di noi, in secondo luogo, è un chiaro messaggio a Putin: il gioco del tempo non funzionerà , noi continueremo a sostenere l’Ucraina”. L’Ucraina vuole, come nessun altro paese, la guerra finisca. Un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di oltre 600 milioni di euro è stato appena promesso all’Ucraina. (Lapresse.it)

Ucraina : Scholz - sostegno a Kiev resta fondamentale per la Germania - (LaPresse) – “Il supporto all’Ucraina resta fondamentale per noi. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza congiunta con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Berlino. Francoforte (Germania), 11 ott. E rimarrà tale, lo posso chiaramente assicurare oggi”. . La Germania è il più forte sostenitore militare dell’Ucraina in Europa, il secondo più forte al mondo. (Lapresse.it)

Meloni incontra con Zelensky : sostegno all’Ucraina - Ieri invece il colloquio di Zelensky con la premier Giorgia Meloni. L’Italia ha confermato il sostegno all’Ucraina. Servizio di Augusto Cantelmi The post Meloni incontra con Zelensky: sostegno all’Ucraina first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Berlino, Scholz riceve Zelensky: “Nuovo pacchetto di 1,4 miliardi a sostegno dell’Ucraina” - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha promesso ulteriori aiuti militari al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita oggi a Berlino nell'ambito del ... (lapresse.it)

Guerra in Ucraina Scholz a Zelensky: «Non accetteremo un diktat da Putin» - «Giocare col tempo non aiuterà Putin». Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, a Berlino, in uno statement insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelenksy, prima del loro incontro bilaterale. (bluewin.ch)

Ucraina, Meloni: "Sostegno militare per costruire la pace" - 'L'obiettivo del nostro sostegno e' mettere l'Ucraina nelle condizioni di poter costruire un tavolo di pace. Una pace che non puo' significare ... (notizie.tiscali.it)