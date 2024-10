Traffico Roma del 12-10-2024 ore 15:30 (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità 30 linee bus deviate questo pomeriggio a Roma per le manifestazioni in programma in centro a partire dalle 15 un corteo sfila tra piazza dell’esquilino e via dei Fori Imperiali un secondo corteo da Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio questa la seconda manifestazione attraversa viale Aventino via di San Gregorio via Labicana e via Merulana per poi risalire verso Piazza Vittorio le altre notizie scioperi dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani possibili variazioni Sui treni nazionali e regionali per un agitazione del personale del gruppo FS sulle sito trenitalia.com è possibile verificare l’elenco dei treni garantiti in caso di sciopero In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-10-2024 ore 15:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità 30 linee bus deviate questo pomeriggio aper le manifestazioni in programma in centro a partire dalle 15 un corteo sfila tra piazza dell’esquilino e via dei Fori Imperiali un secondo corteo da Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio questa la seconda manifestazione attraversa viale Aventino via di San Gregorio via Labicana e via Merulana per poi risalire verso Piazza Vittorio le altre notizie scioperi dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani possibili variazioni Sui treni nazionali e regionali per un agitazione del personale del gruppo FS sulle sito trenitalia.com è possibile verificare l’elenco dei treni garantiti in caso di sciopero In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Protesta contro il ddl sicurezza a Roma - vernice su ministero Ambiente e blocco traffico su via Colombo - Un gruppo di attivisti ha imbrattato con vernice lavabile la facciata del ministero e ha apposto uno striscione con la scritta 'No al ddl sicurezza'. Accesi anche diversi fumogeni rossi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 14 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità 30 linee bus deviate questo pomeriggio a Roma per le manifestazioni in programma in centro a partire dalle 15 un corteo sfila tra piazza dell’esquilino e via dei Fori Imperiali un secondo corteo da Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio questa la seconda manifestazione attraversa viale Aventino via di San Gregorio ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 13 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità coda per i cantieri su via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni trasporto pubblico il venerdì e il sabato sono sospesi i lavori serali sulla metro e tutte le linee restano aperte fino al 30 di notte ricordiamo che sulla linea per la revisione delle scale mobili e ... (Romadailynews.it)

Protesta contro il ddl sicurezza a Roma, vernice su ministero Ambiente e blocco traffico su via Colombo - Un gruppo di attivisti ha imbrattato con vernice lavabile la facciata del ministero e ha apposto uno striscione con la scritta 'No al ddl sicurezza' ... (fanpage.it)

Centri di Permanenza per i migranti in Albania: cosa sono, chi ospiteranno e come funzionano - Le due strutture sono nel porto di Shengjin e nell’area di Gjader potranno accogliere fino a tremila persone (39mila in un anno) per un massimo di 18 mesi ... (ilsecoloxix.it)

Iniziano i lavori sotto il Traforo del Gran Sasso: rivoluzione del traffico in A24 - Cronaca L'Aquila - 12/10/2024 14:54 - Chiusure e deviazioni del traffico per i lavori nel Traforo dell'A24: disagi previsti tra L'Aquila e Teramo per 45 giorni. Da sabato 12 ... (abruzzo24ore.tv)