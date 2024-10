Toscana Life Sciences. FMps lancia il professor Frati: "Lusingato dalla nomina" (Di sabato 12 ottobre 2024) E’ ufficiale: il professor Francesco Frati entra in Toscana Life Sciences, in corsa per la presidenza. Dopo le dimissioni da presidente presentate da Fabrizio Landi nei giorni scorsi, ieri la Deputazione Amministratrice della Fondazione Mps ha nominato "il nuovo consigliere di indirizzo di Fondazione TLS - si legge nella nota diffusa da Palazzo Sansedoni –, il professor Francesco Frati, già Rettore dell’Università degli Studi di Siena, in sostituzione del dimissionario ingegner Fabrizio Landi". L’ingresso di Frati in Tls arriva dalla porta del Consiglio di indirizzo, al cui interno poi sarà nominato il presidente della Fondazione. "Sono Lusingato dalla decisione della Fondazione Mps di nominarmi quale componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tls - fa sapere il professor Frati –. Lanazione.it - Toscana Life Sciences. FMps lancia il professor Frati: "Lusingato dalla nomina" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) E’ ufficiale: ilFrancescoentra in, in corsa per la presidenza. Dopo le dimissioni da presidente presentate da Fabrizio Landi nei giorni scorsi, ieri la Deputazione Amministratrice della Fondazione Mps hato "il nuovo consigliere di indirizzo di Fondazione TLS - si legge nella nota diffusa da Palazzo Sansedoni –, ilFrancesco, già Rettore dell’Università degli Studi di Siena, in sostituzione del dimissionario ingegner Fabrizio Landi". L’ingresso diin Tls arrivaporta del Consiglio di indirizzo, al cui interno poi saràto il presidente della Fondazione. "Sonodecisione della Fondazione Mps dirmi quale componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tls - fa sapere il–.

