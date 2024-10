Spruzza spray al peperoncino sul pullman e fugge, indagano i carabinieri (Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi alle 13.30 circa presso l'autostazione di Castelfranco c'è stato un intervento dei militari della stazione dei carabinieri poiché all'interno di un bus della linea 213 diretta a Loreggia (PD) un minore ha Spruzzato spray al peperoncino per poi fuggire. Non ci sono stati feriti o intossicati Trevisotoday.it - Spruzza spray al peperoncino sul pullman e fugge, indagano i carabinieri Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi alle 13.30 circa presso l'autostazione di Castelfranco c'è stato un intervento dei militari della stazione deipoiché all'interno di un bus della linea 213 diretta a Loreggia (PD) un minore hatoalper poi fuggire. Non ci sono stati feriti o intossicati

