Sinner risponde alla Wada | nuovo record da urlo

Con la vittoria odierna contro il ceco Machac nel torneo di Shanghai, il tennista azzurro ha matematicamente conquistato il vertice della classifica Atp fino alla fine dell'anno Ora è ufficiale: Jannik Sinner sarà il 19 tennista nella storia a chiudere l'anno solare in vetta al ranking Atp. alla luce dell'eliminazione di Carlos Alcaraz ai quarti del Masters 1000 di Shanghai e del raggiungimento dell'altoatesino della finale, il gap di punti tra i due rivali è ormai incolmabile. Sinner succede così a Novak Djokovic, che sfiderà domani per aggiudicarsi l'ottavo torneo dell'anno.

