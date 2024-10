Shining di Stanley Kubrick e l'uso della steadicam, la conferma di una nuova epoca per il cinema (Di sabato 12 ottobre 2024) Shining del 1980, tornato in sala rimasterizzato a 4K, è noto anche per essere stato uno dei primi film ad adottare l'uso della steadicam, messa a punto dall'operatore Garrett Brown, per riprese a mano stabili e fluide. In cosa consisteva la rivoluzione nella quale Stanley Kubrick credette fermamente? Comingsoon.it - Shining di Stanley Kubrick e l'uso della steadicam, la conferma di una nuova epoca per il cinema Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 12 ottobre 2024)del 1980, tornato in sala rimasterizzato a 4K, è noto anche per essere stato uno dei primi film ad adottare l'uso, messa a punto dall'operatore Garrett Brown, per riprese a mano stabili e fluide. In cosa consisteva la rivoluzione nella qualecredette fermamente?

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shining di Stanley Kubrick e l'uso della steadicam, la conferma di una nuova epoca per il cinema - Shining del 1980, tornato in sala rimasterizzato a 4K, è noto anche per essere stato uno dei primi film ad adottare l'uso della steadicam, messa a punto dall'operatore Garrett Brown, per riprese a man ... (comingsoon.it)

Shining, uno dei capolavori di Stanley Kubrick torna in sala in 4k e nella versione da 144 minuti - Domanda per chi sta leggendo queste righe e non hai mai visto Shining: ma dove sei stato fino ad oggi? Ad ogni modo, amico disattento, è la tua giornata fortunata perché il film diretto da Stanley Kub ... (ilfattoquotidiano.it)

Shining, il capolavoro torna in sala restaurato in 4K: le curiosità sul film horror di Stanley Kubrick - Torna al cinema, restaurato in 4K, il capolavoro horror di Stanley Kubrick Shining. Nel 1980 usciva in sala un film che sarebbe presto diventato un punto di riferimento per l’horror e per il cinema in ... (blitzquotidiano.it)