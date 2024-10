“Senza un cessate il fuoco, Unifil non può restare”. Parla Roberta Pinotti (Di sabato 12 ottobre 2024) “E’ fondamentale che sul destino di Unifil le Nazioni Unite assumano un orientamento quanto prima. Una missione d’interposizione può rimanere invariata solo se c’è una volontà delle parti d Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - “Senza un cessate il fuoco, Unifil non può restare”. Parla Roberta Pinotti Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “E’ fondamentale che sul destino dile Nazioni Unite assumano un orientamento quanto prima. Una missione d’interposizione può rimanere invariata solo se c’è una volontà delle parti d Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spari Israele su Unifil - Tricarico : “Errore grave ma ora spieghino senza omertà” ESCLUSIVA - “Hanno fatto bene ad essere fermi e a dire quanto hanno detto nei confronti d’Israele e della situazione che si sta innescando da qualche giorno, è sicuramente una cosa grave, ma sono anche cose che, ahimè, possono anche capitare, soprattutto con una tensione che c’è allo stato attuale“, spiega Tricarico. (Cityrumors.it)

“Senza Unifil in Libano si rischia la guerra di tutti contro tutti” : parla il generale Camporini - Tenere duro ora, per la missione internazionale, può significare la premessa per svolgere un ruolo attivo in futuro. Parola del generale Vincenzo Camporini, già Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate italiane, che con InsideOver discute i dettagli operativi della missione attaccata nella giornata del 10 ottobre da Israele, […] Continua a leggere The post “Senza Unifil in Libano si rischia la ... (It.insideover.com)

Attacco a Unifil - Travaglio a La7 : “Israele ha capito che può andare avanti all’infinito. Non c’è una sola sanzione - tutti abbaiano senza mordere” - “Come si fa a essere ottimisti? Come si fa a pensare che Netanyahu, che da un anno massacra la gente a Gaza, si possa fermare nel giro di pochi giorni o di poche settimane? ? Io mi domando per quale motivo Netanyahu dovrebbe fermarsi, visto che tutti quelli che potrebbero fermarlo non fanno nient’altro che abbaiare senza mordere. (Ilfattoquotidiano.it)