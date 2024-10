Ilrestodelcarlino.it - Rossi: "Stiamo lavorando duro, pronti a cancellare il ko di domenica"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ha compiuto 27 anni proprio ieri e vuol farsi un bel regalo nel match di domani col Fiorenzuola. Massimiliano, centrocampista bolognese che l’anno scorso ha già conosciuto il sapore del successo contribuendo alla promozione in serie C del Carpi, commenta il suo utilizzo a partita in corso deciso, in diverse circostanze, da mister Miramari: "Sicuramente entrare in campo a gara iniziata non è semplicissimo, ma chi contribuisce agli obiettivi della squadra per 30’ o anche per 5’ deve essere sempre disponibile a dare il massimo. L’importante è farsi trovarea subentrare in qualsiasi circostanza". Sul suo inserimento il centrocampista aggiunge: "Essendo arrivato dopo l’inizio della preparazione, sto pian piano trovando la condizione migliore e conto di poter aumentare il mio apporto".