Panchina Milan, Paulo Fonseca a rischio esonero: intanto Tuchel si prende una Nazionale (Di sabato 12 ottobre 2024) Panchina Milan, il tecnico rossonero Paulo Fonseca rischio l’esonero in caso di nuovi passi falsi e intanto Tuchel si prende una Nazionale Thomas Tuchel è a un passo dalla Panchina dell’Inghilterra. E’ questa l’indiscrezione che arriva direttamente dalla Germania, dal canale tedesco Welt TV, sul futuro del tecnico con un passato su panchine prestigiose come quelle di Borussia Dortmund, PSG, Chelsea e Bayern Monaco. Il suo nome era stato accostato al Milan dopo la netta sconfitta dei rossoneri per mezzo del Liverpool, quando si parlava di esonero per Paulo Fonseca. Fonseca ha, poi, ripreso in mano il proprio destino battendo l’Inter nel derby, ma adesso la situazione è ancora una volta critica e la sconfitta contro la Fiorentina ha messo nuovamente in discussione il futuro del tecnico portoghese. Dailymilan.it - Panchina Milan, Paulo Fonseca a rischio esonero: intanto Tuchel si prende una Nazionale Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024), il tecnico rossonerol’in caso di nuovi passi falsi esiunaThomasè a un passo dalladell’Inghilterra. E’ questa l’indiscrezione che arriva direttamente dalla Germania, dal canale tedesco Welt TV, sul futuro del tecnico con un passato su panchine prestigiose come quelle di Borussia Dortmund, PSG, Chelsea e Bayern Monaco. Il suo nome era stato accostato aldopo la netta sconfitta dei rossoneri per mezzo del Liverpool, quando si parlava diperha, poi, ripreso in mano il proprio destino battendo l’Inter nel derby, ma adesso la situazione è ancora una volta critica e la sconfitta contro la Fiorentina ha messo nuovamente in discussione il futuro del tecnico portoghese.

