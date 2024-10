New Zealand-Ineos oggi, America’s Cup 2024: orari esatti gara-1 e 2, programma, tv, streaming (Di sabato 12 ottobre 2024) oggi sabato 12 ottobre (a partire dalle ore 14.10) incomincia la America’s Cup: Team New Zealand e Ineos Britannia scenderanno in acqua a Barcellona per iniziare l’appassionante serie al meglio delle tredici regate che metterà in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Chi ne vince sette potrà alzare al cielo la mitica Vecchia Brocca: i Kiwi difendono il titolo e andranno a caccia del quinto sigillo nella storia, mentre i britannici cercheranno di portare la Coppa delle Cento Ghinee là dove è nata e mai tornata. LA DIRETTA LIVE DI NEW Zealand-Ineos DALLE 14.10 Il programma odierno prevede un doppio confronto: gara-1 alle ore 14.10 e a seguire, alle 15.47 e dopo la finale di America’s Cup femminile con Luna Rossa, andrà in scena gara-2. Naturalmente tutto dipenderà dal vento, con la speranza che non sia troppo leggero e che non ci sia il valzer dei rinvii. Oasport.it - New Zealand-Ineos oggi, America’s Cup 2024: orari esatti gara-1 e 2, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)sabato 12 ottobre (a partire dalle ore 14.10) incomincia laCup: Team NewBritannia scenderanno in acqua a Barcellona per iniziare l’appassionante serie al meglio delle tredici regate che metterà in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Chi ne vince sette potrà alzare al cielo la mitica Vecchia Brocca: i Kiwi difendono il titolo e andranno a caccia del quinto sigillo nella storia, mentre i britannici cercheranno di portare la Coppa delle Cento Ghinee là dove è nata e mai tornata. LA DIRETTA LIVE DI NEWDALLE 14.10 Ilodierno prevede un doppio confronto:-1 alle ore 14.10 e a seguire, alle 15.47 e dopo la finale diCup femminile con Luna Rossa, andrà in scena-2. Naturalmente tutto dipenderà dal vento, con la speranza che non sia troppo leggero e che non ci sia il valzer dei rinvii.

