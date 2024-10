Napoli, il lavoro di Lukaku (Di sabato 12 ottobre 2024) Romelu Lukaku al Napoli: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Un Lukaku così non si era mai visto prima. Uomo squadra, determinante in area di rigore con 3 gol e 4 assist in appena 349 minuti dopo essersi rimesso in gioco a 31 anni sfruttando l’effetto Conte per tornare ai vertici”. Romelu e Antonio “Con l’attuale tecnico del Napoli il belga ha mostrato la sua migliore versione con 64 reti all’Inter in 95 partite. Un biennio di vittorie e la partenza fu simile, ma solo per i gol perché gli assist appartengono al nuovo Lukaku. Negli anni infatti è migliorato anche nell’ultimo passaggio e nel leggere gli inserimenti in profondità. Ed è rimasto a Napoli per migliorare anche la condizione con doppie sedute anche quando i compagni hanno goduto di mezze giornate libere. Terzotemponapoli.com - Napoli, il lavoro di Lukaku Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Romelual: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Uncosì non si era mai visto prima. Uomo squadra, determinante in area di rigore con 3 gol e 4 assist in appena 349 minuti dopo essersi rimesso in gioco a 31 anni sfruttando l’effetto Conte per tornare ai vertici”. Romelu e Antonio “Con l’attuale tecnico delil belga ha mostrato la sua migliore versione con 64 reti all’Inter in 95 partite. Un biennio di vittorie e la partenza fu simile, ma solo per i gol perché gli assist appartengono al nuovo. Negli anni infatti è migliorato anche nell’ultimo passaggio e nel leggere gli inserimenti in profondità. Ed è rimasto aper migliorare anche la condizione con doppie sedute anche quando i compagni hanno goduto di mezze giornate libere.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - che impatto di Romelu Lukaku : i suoi ex tifosi sorpresi dal rendimento dell’attaccante - it. Durante lo scorso mercato estivo, la SSC Napoli ha messo a segno diversi acquisti di spessore. . Tra questi anche Romelu Lukaku, il quale è arrivato in azzurro per una cifra importante e che si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro per il club partenopeo. cante azzurro ha subito fornito. (Dailynews24.it)

NM Live – Politano uomo in più del Napoli merita la Nazionale. Lukaku crede nel progetto” - A Conte interessa arrivare al dunque, cioè vincere la partita. Bisogna vedere anche quando viene affrontata una determinata squadra, perché magari la incontri quando è al top della condizione. Io l’avrei portato in Nazionale. Due o tre mosse di mercato per gli azzurri: in uscita potenzialmente 4-5 nomi. (Terzotemponapoli.com)

Napoli - Lukaku e il doppio no al Belgio : "Oggi restare qui è più importante" - Lukaku e Neres sugli scudi contro la Juve Stabia In effetti l'esperienza non manca al belga, ieri grande protagonista insieme a David Neres dell'allenamento congiunto a Castel Volturno con la Juve Stabia. "Rimanere con la squadra per me era la cosa più importante. La palla, nel caso di una doppia fumata bianca, passerà a Conte e alle sue scelte da tarare senza il triplo impegno ... (Sport.quotidiano.net)

Malfitano : “Lukaku importante per il Napoli - ad Empoli..” - E’ un pari che non guasta, direi che per il momento il lavoro è apprezzabile della Nazionale. Nelle ultime settimane non ha entusiasmato molto, ma è per via della condizione fisica. Queste pause serviranno per rimetterlo in carreggiata. Conte ha fatto il suo lavoro speculare, dando la possibilità al Como di spendere le energie e poi nella ripresa ha chiuso la partita. (Terzotemponapoli.com)