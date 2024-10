Ilgiorno.it - Musica e un corteo colorato: "Impedite le colate di cemento"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Non una protesta, ma una festa che dal pomeriggio di ieri è andata avanti fino a tarda sera. Gli attivisti per il clima sono tornati in piazza per la prima mobilitazione dall’inizio dell’anno scolastico. Dopo unper le vie del centro, il gruppo ha raggiunto l’area del Vul dove si è ballato. "Abbiamo organizzato una climate parade – ha spiegato Luca di Friday for future – non per protesta, ma per festeggiare". I ragazzi sono soddisfatti del lavoro fatto e di quanto hanno ottenuto grazie anche all’aiuto di diverse associazioni. "Abbiamo più piste ciclabili – hanno sottolineato – e siamo riusciti ad ottenere l’abolizione del pgt. Il piano di governo attuale prevede un eccessivo consumo di suolo, ma quello della precedente giunta era anche peggio. Grazie alla rete dei comitati questo pgt è stato abolito e se ne dovrà pensare uno nuovo". I ragazzi non hanno intenzione di fermarsi.