Migranti Mantovano | Magistratura ideologizzata? Non è un’impressione è una constatazione

(Di sabato 12 ottobre 2024) Che i pm esondino è “una”. In un’intervista a tutto campo al Foglio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo– da magistrato– fornisce una diretta risposta a una precisa domanda. Si parla di Europa e di politiche migratorie del governo italiano che vengono guardate e imitate da altre nazioni. Dunque, fa una precisazione importante sulla necessità che nella nuova legislatura europea si parli “una sola lingua in materia di migrazione. Le migrazioni sono una delle voci non l’unica ovviamente, ma una delle voci più significative dell’ordine del giorno, dei Consigli europei, dei primi ministri e non soltanto di loro, dei ministri dell’Interno”. Il tema è determinante perché – spiega- l’immigrazione si salda, se ben regolamentata, con il calo demografico; con la necessità di manodopera qualificata in settori che non l’hanno più”.