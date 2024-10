Bergamonews.it - Mauro Guerra confermato presidente di Anci Lombardia

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’Assemblea Congressuale di, riunitasi sabato 12 ottobre a Monza, haall’unanimità(sindaco di Tremezzina, in provincia di Como)dell’Associazione dei Comuni lombardi. Nella sua relazioneha sostenuto che “la nostra è una associazione plurale. Non sarà sempre facile riuscire in questo obiettivo, perché le diversità non scompaiono, ma l’unità si può fare se partiamo dal riconoscimento del nostro ruolo e delle nostre funzioni, guardando con onestà reciproca al pluralismo e alle differenze che rappresentano un punto di vera e straordinaria forza, un punto di qualità nel dibattito politico del Paese. Vogliamo continuare a credere nel valore dell’autonomia, in cui ciascuna comunità contribuisce alla crescita del benessere proprio e alla crescita di tutta la comunità nazionale della Repubblica”.