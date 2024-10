Mauro Corona a Verissimo: “Provo a liberarmi dall’alcol, non so quanto mi resta” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ho 74 anni, non so quanto mi resta". E' un Mauro Corona a cuore aperto quello che si confida con Silvia Toffanin a Verissimo oggi, nella puntata del 12 ottobre. "Sto provando a liberarmi dall'alcol. Ci sono riuscito per 5 anni e ci sono ricaduto. Poi ce l'ho fatta per altri 2 anni. L'articolo Mauro Corona a Verissimo: “Provo a liberarmi dall’alcol, non so quanto mi resta” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ho 74 anni, non somi". E' una cuore aperto quello che si confida con Silvia Toffanin aoggi, nella puntata del 12 ottobre. "Sto provando adall'alcol. Ci sono riuscito per 5 anni e ci sono ricaduto. Poi ce l'ho fatta per altri 2 anni. L'articolo: “, non somi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Mauro Corona a Verissimo : “Provo a liberarmi dall’alcol - non so quanto mi resta” - “Le disgrazie mi hanno migliorato. Vorrei che anche la Bianchina (Bianca Berlinguer, ndr) riuscisse a tirare fuori il vero da me. Sono gli inciampi della vita. Rivedo in me alcuni tratti che lo caratterizzavano, provo quasi rabbia per questo. “Ho 74 anni, non so quanto mi resta: vorrei viaggiare in discesa, non più in salita. (Dailyshowmagazine.com)

Mauro Corona a Verissimo : Confessioni di Vita e Lotta contro l’Alcol - Ci sono riuscito per 5 anni, poi ci sono ricaduto. Il Rapporto Conflittuale con il Padre: “Non Voglio Somigliare a Lui” Corona ha spesso parlato del difficile rapporto con il padre violento, una figura che ha influenzato profondamente la sua vita. Un Bilancio di Vita: “Le Disgrazie Mi Hanno Migliorato” Mauro Corona ripercorre gli alti e bassi della sua vita, confessando di aver ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

