Manovra: Giorgetti, tagliare spese inutili ministeri o farò io la parte del cattivo (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ott. (LaPresse) – “Sacrificio vuol dire che alcune spese vanno tagliate per ministeri ed enti pubblici. Dovremo rinunciare a qualche programma che non dà utilità e tagliare le spese inutili. Se non lo faranno, il ministro dell’Economia, che deve fare la parte del cattivo, lo farà”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla ‘Festa dell’Ottimismo’ del quotidiano Il Foglio, che si tiene a Firenze, a Palazzo Vecchio. Lapresse.it - Manovra: Giorgetti, tagliare spese inutili ministeri o farò io la parte del cattivo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ott. (LaPresse) – “Sacrificio vuol dire che alcunevanno tagliate pered enti pubblici. Dovremo rinunciare a qualche programma che non dà utilità ele. Se non lo faranno, il ministro dell’Economia, che deve fare ladel, lo farà”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo, intervenendo alla ‘Festa dell’Ottimismo’ del quotidiano Il Foglio, che si tiene a Firenze, a Palazzo Vecchio.

