Ilgiorno.it - Luce e colore per la fiaba in biblioteca. Il capoluogo omaggia Chiappori

(Di sabato 12 ottobre 2024)per laper Goethe. È la mostra che da lunedì fino al 31 dicembre verrà ospitata nellacivica Uberto Pozzoli di Lecco, dedicata alle tavole che Alfredorealizzò per il volume pubblicato nel 1987 sulladi Goethe, un’opera affascinante e intrisa di simbolismo, che l’artista lecchese tradusse in immagini di. La mostra è curata da Giulia Sorrentino. In mostra ci saranno 21 delle 40 tavole originali gentilmente messe a disposizione dalla famiglia dell’artista. A corredo della mostra, sono previste due conferenze di approfondimento a Palazzo delle Paure. La prima si svolgerà martedì 29 ottobre alle 18:30 sull’analisi dell’opera pittorica di; il secondo, sabato 30 novembre sempre alle 18:30 e darà voce a chi ha conosciutopersonalmente. L’ingresso alla mostra e alle conferenze è libero.