LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Razgatlioglu leader, segue Bulega (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16- Lecuona si trova a soli 1.8 da Bulega, l’azzurro della Ducati deve stare attento al pilota spagnolo della Honda. 15- Caduta anche per Locatelli, sfortunato il pilota della Yamaha. 14- Razgatlioglu mantiene 5 secondi di vantaggio su Bulega. 13- Ecco la situazione attuale: 1 54 Razgatlioglu Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’37.548 1’37.149 309 3202 11 Bulega Nicolo Ducati Panigale V4R 3.982 +3.982 +4.204 +4.126 1’37.984 1’37.406 312 3223 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.945 +0.963 +0.760 +0.889 1’38.328 1’37.708 307 308 4 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 7.078 +2.133 +2.182 +2.138 1’37.932 1’37.584 306 317 5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 7.496 +0.418 +0.499 +0.450 1’37.868 1’37.830 309 316 12- CADUTA per Bautista, Bulega va secondo. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: Razgatlioglu leader, segue Bulega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16- Lecuona si trova a soli 1.8 da, l’azzurro della Ducati deve stare attento al pilota spagnolo della Honda. 15- Caduta anche per Locatelli, sfortunato il pilota della Yamaha. 14-mantiene 5 secondi di vantaggio su. 13- Ecco la situazione attuale: 1 54Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’37.548 1’37.149 309 3202 11Nicolo Ducati Panigale V4R 3.982 +3.982 +4.204 +4.126 1’37.984 1’37.406 312 3223 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.945 +0.963 +0.760 +0.889 1’38.328 1’37.708 307 308 4 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 7.078 +2.133 +2.182 +2.138 1’37.932 1’37.584 306 317 5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 7.496 +0.418 +0.499 +0.450 1’37.868 1’37.830 309 316 12- CADUTA per Bautista,va secondo.

