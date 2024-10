Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 12 ottobre

(Di sabato 12 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di122024 Ariete Le attività professionali e finanziarie devono essere accompagnate da una certa prudenza, misurata e controllata, che può far ritardare la realizzazione, ma i risultati che avrete ottenuto saranno permanenti. Sono gli amici che vi possono dare una spinta, un appoggio, visto che nell'ambiente professionale non è facile trovarlo. Se sentite un improvviso bisogno di casa, famiglia, meglio ancora. Godetevi questa bellissima Luna in Acquario per incontri sociali, per rinverdire l'amore. Toro Andate pure alla ricerca di qualcosa che movimenti la vostra vita, avete bisogno di trovare nuovi stimoli anche nell'attività.