Lazio Pedro | Non so quando verrà il momento di smettere Voglio sfruttare tutte le occasioni|Serie A

sembra stia vivendo l'ennesima seconda giovinezza con lain questo avvio di stagione. Decisivo nelle prime due vittorie in Europa e domenica scorsa in campionato contro l'Empoli, l'attaccante spagnolo dopo la scorsa annata deludente (a parte il gol vittoria col Celtic) si è presentato in grande spolvero al nuovo allenatore Marco Baroni, sin da questa estate. Il tecnico lo vede come un esempio e punto di riferimento per i nuovi e i giovani arrivati e lui sta rispondendo in campo a questa responsabilità affidatagli dal mister. Il tempo però è tiranno per tutti esa che l'ora di appendere gli scarpini al chiodo non potrà essere rinviata all'infinito.