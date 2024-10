L’arte resta a Villa delle Rose . La giunta fa un passo indietro sulla Casa delle Religioni (Di sabato 12 ottobre 2024) Villa delle Rose non sarà più la sede destinata alla ’Casa dell’incontro e del dialogo tra Religioni e culture’. Dopo la petizione per preservare l’attuale destinazione artistica (arrivata a più di duemila firme) e le polemiche sorte nei mesi scorsi, come le numeRose mostre ospitate dalla Villa sin dalla sua costruzione, la giunta si arrende. Ad annunciarlo, Rita Monticelli, delegata del sindaco per i diritti e il dialogo interreligioso e il gruppo promotore del progetto (composto da Comune e Città metropolitana, Chiesa di Bologna, Comunità Ebraica, Comunità Islamica e Unibo). Ilrestodelcarlino.it - L’arte resta a Villa delle Rose . La giunta fa un passo indietro sulla Casa delle Religioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024)non sarà più la sede destinata alla ’dell’incontro e del dialogo trae culture’. Dopo la petizione per preservare l’attuale destinazione artistica (arrivata a più di duemila firme) e le polemiche sorte nei mesi scorsi, come le numemostre ospitate dallasin dalla sua costruzione, lasi arrende. Ad annunciarlo, Rita Monticelli, delegata del sindaco per i diritti e il dialogo interreligioso e il gruppo promotore del progetto (composto da Comune e Città metropolitana, Chiesa di Bologna, Comunità Ebraica, Comunità Islamica e Unibo).

Dietrofront sulla Casa dell’incontro tra religioni : si farà - ma non a Villa delle Rose - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Passo indietro sulla Casa dell’incontro e del dialogo tra religioni e culture. Il progetto, voluto da una cordata formata da Comune di Bologna, Città metropolitana, Università di Bologna, Chiesa di Bologna, Comunità islamica e Comunità... (Bolognatoday.it)

A Villa delle Rose arte e non religioni : in un solo giorno raccolte 400 firme - Come risulta anche dalla lapide apposta dal Comune di Bologna nel 1927 – prosegue il testo della petizione –, Villa delle Rose per volontà della donante doveva divenire la sede di una istituenda Galleria d’Arte Moderna. Villa delle Rose è un lascito che la contessa Nerina Armandi Avogli donò al Comune di Bologna nel 1916, quando il sindaco era Francesco Zanardi, lo stesso che fece edificare il ... (Ilrestodelcarlino.it)