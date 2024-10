La Grande Sorella: un sistema di spie puntava al governo: caccia ai mandanti (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo spione con l'ossessione per le sorelle d'Italia, che giura di aver fatto tutto da solo nonostante gli inquirenti cerchino il mandante. L'ennesimo scandalo «dossieraggio», che esplode sulla scena politica in pieno affaire Striano & Co, ha di nuovo le stesse vittime, il governo e i politici di centrodestra, ma alza l'asticella delle spiate. Perché stavolta nel mirino di un bancario di Intesa San Paolo di Bisceglie, il 52enne Vincenzo Coviello, è finita la premier Giorgia Meloni e sua Sorella Arianna, oltre all'ex compagno Andrea Giambruno, ministri, alte cariche della Repubblica, qualche esponente di sinistra, magistrati e vertici delle forze armate. Iltempo.it - La Grande Sorella: un sistema di spie puntava al governo: caccia ai mandanti Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo spione con l'ossessione per le sorelle d'Italia, che giura di aver fatto tutto da solo nonostante gli inquirenti cerchino il mandante. L'ennesimo scandalo «dossieraggio», che esplode sulla scena politica in pieno affaire Striano & Co, ha di nuovo le stesse vittime, ile i politici di centrodestra, ma alza l'asticella delle spiate. Perché stavolta nel mirino di un bancario di Intesa San Paolo di Bisceglie, il 52enne Vincenzo Coviello, è finita la premier Giorgia Meloni e suaArianna, oltre all'ex compagno Andrea Giambruno, ministri, alte cariche della Repubblica, qualche esponente di sinistra, magistrati e vertici delle forze armate.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La sorella di Sandra Casagrande diventa centenaria : «Voglio la verità » - Ieri, lunedì 7 ottobre, Bianca Casagrande ha spento cento candeline. La donna residente a Quarto d’Altino ma originaria di Casale sul Sile è la sorella di Bianca, la pasticcera uccisa il 29 gennaio del 1991 da 22 coltellate. Bianca ha lottato con tutte le sue forze per conoscere l’omicida della... (Trevisotoday.it)

Jessica Morlacchi apre il suo cuore a Luca Giglioli - ma lui non ricambia : “Ti vedo più come una sorella”. Friendzone al “Grande Fratello” - Io voglio continuare a vederti come la mia sorella qui dentro. Ho sognato, che male ho fatto? Io sono stata sincera e questo mi importa. Non voglio mettere te a disagio”. A quel punto è la stessa Jessica a decidere di dichiararsi, aprendo il suo cuore a quel ragazzo che ha iniziato a guardare in modo diverso. (Ilfattoquotidiano.it)

Grande Fratello - Loredana Lecciso pronta a raggiungere la sorella Amanda in casa? La confessione inaspettata - Loredana Lecciso commenta l'ingresso al Grande Fratello della sorella minore Amanda, poi svela se è intenzionata a prendere parte al reality show, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. (Comingsoon.it)

Grande Fratello - la sorella di Perla Vatiero si schiera contro Mirko Brunetti? La mossa social che fa discutere - twitter. Non è necessario un tradimento per porre fine ad una relazione. Forse lui avrebbe dovuto evitare quelle piccole cose che, ai suoi occhi, sono diventate così rilevanti da farla sentire sfiduciata. Perla, alla fine, era semplicemente stanca di questa situazione, e questo ha portato alla rottura tra i due. (Isaechia.it)